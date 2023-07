Bratr Jaroslava Moučky jako obávaný estébák: Mučení lidí se mu vymstilo

Zdroj: Profimedia

Oblíbený český herec Jaroslav Moučka si prožil po válce své. S bratrem Milanem vstoupil do KSČ. Právě Milan se stal zanedlouho velmi obávaným estébákem. Nebál se použít ani sadistické praktiky.

Chování Milana Moučky bylo až tak do nebe volájící, že způsobil doživotní trauma své dceři. Jeho slavný bratr Jaroslav se od něj veřejně distancoval.

Cesta k herectví

Jaroslav se stal oblíbeným hercem. Hvězda Chalupářů už od dětství inklinovala k divadlu. Cesta k herecké kariéře pro něj byla trnitá a to hlavně kvůli tomu, že se musel nejdříve vyučit řemeslu. Po několika neúspěšných pokusech vyučit se kamnářem, pekařem, nebo knihkupcem, se stal nakonec strojním zámečníkem a soustružníkem. Jeho kariéra začala až ve chvíli, kdy jihlavské divadlo potřebovalo někoho na záskok. Z ochotníka se poté stal herec.

Jaroslav to dotáhl z Jihlavy až do Prahy, kde zářil v Divadle na Vinohradech dlouhých jednačtyřicet let. Do paměti diváků se zapsal jako „předseda“ ze seriálu Okres na severu, tam zářil v roli funkcionáře Pláteníka. Dále také hrál například v legendárním českém seriálu Chalupáři.

Rozdílní bratři

Jaroslav a Milan vyrostli v dělnickém prostředí. I to byla jedna z věcí, která je v životě hodně formovala. Milana ovšem tento fakt smetl více než Jaroslava. Milan si mezi komunisty plánoval udělat kariéru a to se mu ve finále i podařilo. Stal se vyšetřovatelem StB a později i jejich velitelem. Vedl výslechy politických vězňů a podílel se na sadistickém mučení plném odporných praktik. Bylo známo, že dokázal lidi týrat i několik dní v kuse, údajně zavedl i soutěž v délce výslechu. Za své zločiny nebyl nikdy soudně potrestán.

Milan dostal daleko větší trest než odnětí svobody. Jeho desetiletou dceru přepadla skupina zločinců, kteří se chtěli pomstít za to, jak se k nim hlavní vyšetřovatel StB Moučka choval. „Prý jich několik vyskákalo z auta a nechutně ji znásilnili,“ prozradil spolužák holčičky.

Chování svého bratra Jaroslav neakceptoval. S Milanem nekomunikoval. „Měl jsem bratra strašně rád. Ale když jsem se dozvěděl, co dělá… Přestal jsem s ním mluvit. Bylo to těžké životní rozhodnutí… Celá léta, když byl nahoře, se o nás nezajímal,“ svěřil ještě za života Aha!. Jaroslav Moučka zemřel v roce 2009.

