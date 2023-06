Vízner za režimu trpěl, a tak emigroval, následoval smutný návrat bez dcery

Zdroj: Profimedia

Starší bratr známého herce Oldřicha Víznera sice loni zemřel, čas od času si na něj však díky televizním obrazovkám můžete zavzpomínat. Dlouhá léta žil ve Švýcarsku a do vlasti se vrátil až po roce 2000.

Jaroslav Vízner se narodil v Praze 30. května 1937. Byl druhý nejstarší ze čtyř bratrů. Žil ve Vokovicích v rodině, kterou poznamenala tragická smrt nejstaršího syna. A nejen ta. Jeho otec do roku 1948 pracoval jako prokurista státního podniku Kooperativa, ale pak byl podnik zrušen a on přišel o práci. Zhroutil se a péči o rodinu převzala Jaroslavova matka.

Jaroslav nejprve navštěvoval francouzské gymnázium v Dejvicích, ale to bylo také roku 1948 zrušeno, tak musel přejít na klasickou základní školu. Následně vystudoval Vyšší průmyslovou školu strojnickou, protože se nedostal na DAMU. Z politických důvodů nebyl pouličním výborem doporučen ke studiu na této škole.

Vízner hrál v divadle i v televizních inscenacích

Po vojně však pracoval jako asistent Dokumentárního filmu v Praze a následně působil jako herec v divadle Semafor. Od roku 1962 hrál šest let v Divadle Na zábradlí. Navíc od 60. let hrál i v několika filmových inscenacích. Za zmínku stojí také seriál Úplně vyřízenej chlap, kde měl hlavní roli detektiva Martina.

Bohužel ale přišel rok 1968 a pro Víznera se změnil svět. Rozhodl se tedy s rodinou emigrovat do Švýcarska. Usadil se s manželkou a dcerou v Ženevě, kde pracoval jako režisér v televizi. Také vyučoval na Vysoké škole dramatického umění, a samozřejmě hrál v divadle i televizi.

Po životě v emigraci ve Švýcarsku se vrátil zpátky do Čech

Do Čech se vrátil až v roce 2002, ale bez dcery Veroniky. Ta v zahraničí zůstala a nyní se živí jako úspěšná ilustrátorka knížek pro děti. Jistě by byl raději, kdyby se vrátila s ním, ale úspěch jí přál. Byla to ona, kdo na sociálních sítích ohlásil smrt otce.

"Takové krásné vzpomínky. Teď jste oba tam nahoře a já jsem pořád tady. Nikdy na tebe nezapomenu," věnovala dcera poslední veřejnou vzpomínku svým rodičům.