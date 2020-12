Legendární Jean Marais: S milencem byli prototypem moderního gay vztahu!

V době první světové války prodělal snad všechny nemoci, jaké může dítě dostat. Překonal černý kašel, zarděnky, spálu, zánět středního ucha i bronchitidu. Pak ale jeho tělo čekala ta nejtěžší zkouška. „Měl jsem chřipku, které se tehdy říkalo španělská jen proto, aby se nemuselo vyslovovat šokující slovo mor. Lékař mě už odepsal, dokonce mi dal před ústa zrcátko, aby viděli, jestli ještě dýchám," uvedl Marais ve svých memoárech.

Vypadalo to už beznadějně a matka byla zoufalá. Dožadovala se injekce, ale doktor tvrdil, že by chlapce zabila. „Tak to udělám sama," pravila rázná žena a synovi vpravila jehlu do ruky. Jeho teplota spadla ze 41 na 36 stupňů Celsia. „Zabila jsem ho!" vykřikla matka při pohledu na blednoucího chlapce. „Nikoli, zachránila jste ho," odpověděl překvapený lékař.