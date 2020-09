Módní ikona v sobě nosí šílené trauma: Jean-Paul Belmondo neměl lehký život

Filmový a divadelní herec Jean-Paul Belmondo patří k nejznámějších hercům všech dob. Kdysi nenápadná Francouz, o kterém mnozí tvrdili, že je tak ošklivý, až je hezký, se dokázal dostat z pubertálního rebela na jednoho z nejuznávanějších umělců. Jaký je jeho příběh?

Jean-Paul Belmondo, kterému se později ve Francii přezdívalo Bébel, se narodil do rodiny přistěhovalců z Alžírska, kteří se počátkem 20. století vydali hledat práci a štěstí do Evropy. Oba jeho rodiče byli umělci- otec sochařem a matka malířkou. Již odmalička Bébal táhnul ke sportu, a to hlavně k boxu, ve kterém navíc nesmírně vynikal. K umělecké činnosti ho nakonec museli dotlačit rodiče.

Průlom v kariéře

Jako většina herců i Bébel začínal s malými a bezvýznamnými roličkami, a to ať už ve filmu, tak v divadle. Divadlo ho však bavilo o něco více a smysl postrádající a nevýrazné role ve filmu ho začaly znechucovat. Pak ale přišel velký zlom. V roce 1960 totiž ztvárnil hlavní úlohu ve filmu U konce s dechem režiséra Jeana-Luc Godarda. A tak se zrodila hvězda.

Následovalo obrovské množství nejrůznějších rolí, za které herec sklízel nemalé úspěchy. Ženy ho milovali a muži se mu chtěli podobat. Mezi jeho nejznámější snímky patří Horalka, Siréna od Mississippi, Muž z Acapulca nebo Lovec hlav. V pozdějších letech se Bébel dokonce dočkal svého autobiografického snímku Belmondo par Belmondo, a dokonce získal Zlatou palmu za celoživotní přínos filmu.

V osobním životě tak úspěšný nebyl

Ženy a dívky padaly Belmondovi k nohám. Milovali ho a jeho fotografiemi si nejedna slečna zdobila svou ložnici. Přesto se mu nedařilo najít tu pravou. Za svou život byl dvakrát ženatý a obě manželství skončila rozvodem. Dočkal se celkem čtyř dětí, z nichž bohužel jedno tragicky zahynulo.

Nejstarší dcera Patricia ve svých šestatřiceti letech tragicky zahynula při požáru. Tato ztráta Bébela velmi poznamenala.

Jeho nejmladší dcera se narodila v roce v roce 2003 a bok po boku by si je kdekdo dokázal splést s vnučkou a jejím dědečkem. V době narození dcery totiž bylo Bébelovi sedmdesát let.

Osobitý styl

Kromě svého hereckého talentu na sebe Jean-Paul Belmondo upozorňoval také svým vytříbeným stylem. Dodnes je považován za ikonu nejen filmového průmyslu, ale také módy. Jako ležérní styl a nedbalá elegance byla doslova nadčasová a inspirovala desítky módních návrhářů

Oblékal se nekonvenčně a netradičně. Zpočátku mohl jeho styl oblékání na spoustu lidí působit zvláštně, neboť nedbalá elegance nebyla v té době natolik rozšířena. Jak se však stával větší hvězdou, začali jej muži a chlapci postupně kopírovat.

Život po roce 2000

Do konce 20. století si zahrál v bezpočtu nejrůznějších rolí. Po příchodu do nového tisíciletí se mu však už nedostávalo tolik nabídek. Nějakou dobu se navíc musel šetřit, a tak dost možná neměl na natáčení ani pomyšlení. V roce 2001 jej totiž při dovolené na Korsice postihla mozková příhoda. Šest dní ležel v pařížské nemocnici v kritickém stavu a následně se stáhnul do ústraní.

V roce 2008 se pokoušel o herecký comeback, avšak snímek Muž a jeho pes se nedočkal výrazného uznání. Herec však doufá, že si ještě naposledy zahraje nějakou významnou roli, která by ho opět vystřelila na vrchol a herec by tak mohl svět opustit v tom nejlepším.