Vrátí se lidstvo na Měsíc? Miliardář Bezos vyrábí unikátní kosmickou loď

V několika málo letech by měla na jižním pólu Měsíce přistát vesmírná loď The Blue Moon, kterou vyvíjí společnost Blue Origin patřící zakladateli Amazonu Jeffu Bezosovi. Ta nabízí obrovský nákladní prostor, díky němuž by bylo možné na Měsíc dopravit nejrůznější přístroje pro zkoumání tamějších podmínek. Záleží ovšem, zda cestu povolí NASA…

Lidstvo by se mohlo zase o krok přiblížit odhalení tajemství vesmíru. Ten i po mnoha staletích jeho zkoumání zůstává velkou neznámou. Současná civilizace má však velké předpoklady pro to, aby se jí díky moderním technologiím podařilo odhalit nové detaily kosmu a možná i zodpovědět zásadní otázku, zda jsme ve vesmíru sami.

Miliardář Jeff Bezos se svou společností vyvíjí vesmírnou loď s názvem The Blue Moon, která by díky svému velkému nákladnímu prostoru mohla do kosmu dopravit množství materiálu, jež by se dal využít mnoha způsoby.

Stavba vesmírné stanice

Pokud dá NASA plánu zelenou, vesmírná loď The Blue Moon by se měla na Měsíc vydat v roce 2024. Jejím cílem pak bude jižní pól Měsíce, který je pro vědce velmi atraktivní díky výskytu vodního ledu. Právě tam loď dopraví podle webu astronomy.com množství pracovníků, jež budou tamější podmínky zkoumat. Schopnost lodi pojmout až 4 500 kilo navíc vědcům umožní do ní naložit stavební materiál pro výstavbu vesmírné stanice. To by pro lidstvo znamenalo obrovský pokrok.

Kromě toho by na Měsíc měly být dopraveny nejrůznější technologie, jež budou zkoumat povrch Měsíce a poskytovat tak lidstvu dosud neznámé informace.

Miliony lidí na Měsíci

Jeff Bezos je vizionář, který se nevystačí s málem. Dokonce se před časem nechal podle webu Czech Crunch slyšet, že by podle něj mohli v budoucnu v měsíčních vesnicích žít dokonce miliony lidí. Pochopitelně nemluvil o blízké budoucnosti. Sám si je totiž vědom toho, že je jeho vize vícegenerační, a tak je podle něj třeba inspirovat i generace následující.

Plány to jsou rozhodně zajímavé, pro někoho možná až děsivé. Názory lidí na zkoumání vesmíru se přitom leckdy velmi liší. Jedni jsou pro, chtějí se totiž dozvědět vše o prostoru kolem planety Země, druzí mají z odkrývání miliony kilometrů vzdálených tajemství strach…

Podívejte se, jak by měla vesmírná loď vypadat:

Zdroj: Youtube