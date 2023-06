Vary bez Jiřího Bartošky? Prezident filmového festivalu stále leží v nemocnici

Zdroj: Herminapress

Snad nikdo si nedokáže karlovarský filmový festival představit bez jeho prezidenta Jiřího Bartošky, letos ale reálně hrozí, že se na něm herec neobjeví. Prodělal totiž virózu a už několik dní leží v nemocnici.

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary se nezadržitelně blíží a organizátoři na poslední chvíli ladí zbývající detaily. Touhle dobou by se už na velkou slávu chystal i prezident festivalu Jiří Bartoška, letošní ročník je pro něj ale v mnohém jiný. Dosud totiž není vůbec jasné, zda se Bartoška na festivalu objeví.

Ještě je v nemocnici

Jiří Bartoška byl už před několika dny hospitalizován ve Fakultní nemocnici Motol kvůli prodělané viróze. Nyní ještě stále podle Blesku absolvuje rehabilitační pobyt, aby se stoprocentně vyléčil a mohl se v plné síle pustit do práce. Nikdo ale neví, zda to stihne do začátku filmového festivalu, kde pochopitelně jakožto jeho prezident nechce chybět. Všichni kolem něj ale věří, že do Karlových Varů přece jen přijede.

Jeho stav se zlepšuje

„Pan Bartoška dnes na tiskovce nebude, je stále na rehabilitačním pobytu a věříme, že se to bude jen zlepšovat. Jsme v pravidelném kontaktu, chodíme za ním a o všem, co se týká festivalu, ho informujeme. Jeho stav není fatální, ale chce to čas. Věříme, že ve Varech bude, ale jeho zdraví je samozřejmě přednější,” uvedl pro zmíněnou redakci výkonný ředitel karlovarského filmového festivalu Kryštof Mucha, který zároveň dodal, že by při pohledu na Jiřího Bartošku nikdo ani nepoznal, že prodělal virózu.

O jakou konkrétní virózu šlo, ale zůstává tajemstvím. Podle profesora Roberta Lischkeho, který se o Bartošku stará, ale šlo o virózu kombinovanou s bakteriální infekcí a prezidentovi festivalu byla nasazena antibiotika. Nyní má dechovou rehabilitaci.