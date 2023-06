Jiří Kajínek o hrůzné autonehodě: Kdo to nejvíce odnesl?

Zdroj: Profimedia

Omilostněný Jiří Kajínek měl na začátku června autonehodu. Ve svém drahém mercedesu narazil do škodovky, ve které jeli manželé. Z místa autonehody je odvezla záchranná služba do nemocnice. Manželé měli údajně utrpět jen lehká zranění. Jiřímu Kajínkovi se nic nestalo.

Bývalý vězeň havaroval od svého propuštění už podruhé. První autonehoda se stala v roce 2017, když u Plzně nedal přednost v jízdě. Policie tehdy dopravní nehodu uzavřela blokovou pokutou a udělením čtyř trestných bodů do karty řidiče.

Vyšetřování policie

Průběh nehody objasnila policistka Michaela Lébrová. „V zatáčce přejel do protisměru a došlo ke střetu se Škodou Roomster s přívěsem. Ten byl nárazem odmrštěn mimo silnici, mercedes narazil ještě do směrového sloupku a zůstal stát v silničním příkopu,“přiblížila detaily nešťastné havárky. „Jsem v pořádku. Odnesly to jenom plechy,“ prozradil Kajínek pro Šíp. Zároveň se rozpovídal o tom, že celá nepříjemná situace je stále v řešení. „Počkáme pár dnů, jak to uzavře policie. Do té doby se k tomu už nechci vyjadřovat, bylo toho řečeno hodně. Nějak se to určitě vystříbří.“

Alkohol byl vyloučen

Příčina dopravní nehody je zatím předmětem vyšetřování. Jedno už je ovšem jasné, podle policie nebyl ani jeden z řidičů pod vlivem alkoholu. „Je to samozřejmě nešťastné, když se něco takového stane. Od toho se to jmenuje nehoda. Prostě se to někdy stává. Nejpodstatnější je, aby byli všichni v pořádku,“ dodal.

Kajínek se na svobodu dostal 23. května 2017. Ve vězení si odpykával doživotní trest za dvojnásobnou vraždu. Bývalý prezident Miloš Zeman mu udělil milost s podmínkou zkušební doby na sedm let. V tomto rozmezí se Kajínek nesmí dopustit žádného trestného činu.