Jiří Kajínek chce před soud: Případ vraždy dvou lidí ho stále tíží

Jiří Kajínek, který byl v roce 1998 poslán na doživotí za mříže, když byl shledán vinným z vraždy podnikatele Štefana Jandy a jeho bodyguarda, si dodnes stojí za tím, že čin nespáchal. Své jméno chce očistit, a to i přesto, že je už šest let díky udělení milosti od prezidenta na svobodě. Dokonce by rád obnovil soudní proces.

Je to už třicet let, co byli podnikatel Štefan Janda a jeho ochránce Julián Pokoš zavražděni střelnou zbraní. Do hledáčku se tehdy dostal okamžitě Jiří Kajínek, který byl následně obviněn a posléze ze spáchání zločinu odsouzen na doživotí. A to i přesto, že od začátku tvrdil, že je naprosto nevinný. Do karet mu ale nehrálo hned několik skutečností. Například i to, že nebyl schopen si obstarat alibi a sám nedokázal říct, co v době, kdy byla dvojice mužů zavražděna, dělal. Zločinu se pak dopustil i údajně dle výpovědi svědka Vojtěcha Pokoše, který byl na místě střelby přítomný.

Nevzdává se

Jiří Kajínek si sice podle verdiktu soudu měl odsedět za mřížemi doživotní trest. V rámci amnestie, kterou mu ale v roce 2017 udělil tehdejší prezident Miloš Zeman, se dostal Kajínek po dlouhých letech na svobodu. A i když si dnes užívá volnosti, na případ, za který byl odsouzen, nezapomíná. A stále trvá na své nevinně. Dokonce se rozhodl, že se pokusí obnovit celý soudní proces, aby se zbavil nálepky vraha. „Mluvil jsem s mnoha lidmi, kteří dosvědčí, co jim Pokoš řekl. Tedy že já nejsem vrah. Soudy ale tohle nezajímá,” řekl Kajínek pro Blesk.

Nelehký úkol

Kdy se ale Kajínkovi podaří soudní proces obnovit, není jasné. Z jeho výpovědi ale vyplývá, že takový krok momentálně není na programu dne. „Až přijde vhodný čas, budu chtít očistit své jméno,” prohlásil.

Případ Jiřího Kajínka byl prakticky od začátku velmi ostře sledovaný a z usvědčeného vraha se ještě ve vězení stala celebrita. Když byl pak omilostněn, před branami věznice na něj čekali zástupy novinářů i fanoušků. Následně Kajínek začal natáčet videa na YouTube. V současné době se ale spíše veřejnosti straní. Užívá si života po boku své partnerky, rád hraje poker a rybaří.