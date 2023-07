Je to zrůdný! Jiří Krampol kritizoval podle něj přehnanou pomoc Ukrajině

Zdroj: Profimedia

Jiří Krampol evidentně nepatří mezi takzvané sluníčkáře. Známý herec se nechal slyšet, že už začíná být alergický na jakoukoliv zmínku o Ukrajině. Válce zmítané zemi dle jeho názoru republika poskytuje až zbytečně velikou pomoc, kterou by měla soustředit do vlastních občanů.

"Nejsem proti Ukrajincům nebo Ukrajině, ty boje jsou příšerné, ale s tou naší podporou se to už přehání," sdělil otevřeně Jiří Krampol v rozhovoru pro web Extra.

Válka na Ukrajině již trvá rok a půl a některým lidem začíná vadit, jak štědře naše již dost zadlužená země podporuje okupovaný stát.

"Už mě opravdu s*rou s tou Ukrajinou. Už i tramvaje natřený do jejich barev. Ať jdou někam. Chápu, že je potřeba někomu pomoct, ale tohle se už přehání. Je to zrůdný," nebral si Krampol servítky. Herec prý sice nic nemá nic proti občanům země, vadí mu ovšem, že se raději neřeší nejprve problémy u nás.

Řešíme skoro jen Ukrajinu

"Proti Ukrajině nebo Ukrajincům jinak vůbec nic nemám. Ty boje jsou příšerné a nikomu bych to nepřál. Sám jsem byl na Ukrajině tři a půl měsíce, ti lidé tam jsou naprostí chudáci. Je tam bída. Je to neuvěřitelné, v čem musí žít. Ale pořád jen Ukrajina, Ukrajina… Tady je tolik problémů a my řešíme skoro jen Ukrajinu," vysvětlil Jiří Krampol výše zmíněnému webu, proč mu vadí neustálé propírání Ukrajiny.

Herec by měl pro situaci prý lepší řešení. Podle něj by měli okupované zemi pomáhat hlavně bohaté země, které nemají obří státní dluhy jako Česká republika.

"Jsem pro to, pomoci každému, kdo je na tom hůř. Ale proč jim nepomůže Švýcarsko nebo jiné země, které jsou bohaté? Proč my pořád někomu pomáháme?" postěžoval si Krampol, který v poslední době opět řešil nepříjemné zdravotní komplikace.

Krampol má na pomoc sousední zemi radikální názory