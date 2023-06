Hypochondr Jiří Langmajer: Zobe kvantum pilulek a má ještě jednu obří závislost

Zdroj: Profimedia

Charismatický herec, který patří mezi přední představitele filmových milovníků, sice vypadá jako frajírek, kterého nic nerozhází, ale opak je pravdou. Z Jiřího se s přibývajícím věkem stává pěkný hypochondr.

Herec Jiří Langmajer nikdy nepatřil mezi tichošlápky, kteří stojí v koutě. Jeho bouřlivý život plný skandálů by vydal na pořádnou knihu. Mezi největší rozhodně patřily záliba v alkoholu a následné obnažování na veřejnosti, románek s vdanou modelkou Petrou Faltýnovou nebo finanční problémy.

Langmajer si prostě užíval života plnými doušky a nedbal na následky. Nový životní směr mu ukázala až jeho poslední manželka, herečka a moderátorka Adéla Gondíková. Po jejím boku dospěl a stal se z něj vzorný partner a starostlivý dědeček. Přitom jejich začátky nebyly vůbec snadné. Tajili vztah celé čtyři roky, než se Langmajer odhodlal k rozvodu.

Dnes je ale už vše zapomenuto a Gondíková je s Langošovými dcerami dobrou kamarádkou. Aby také ne, zažila si s jejich tatínkem svoje a občas to nevypadalo, že to rozdýchá. Adéla to ale ustála se ctí.

Čaje přesypává do dóziček a nadepisuje dle účelu

Když už se zdálo, že bude klid, co život nechtěl, Langmajer se začal zkoumat a pociťovat zub času na svém těle. Zkrátka a dobře se z něj stal hypochondr. Sám přiznal, že zobe asi čtyřicet pilulek denně. Miluje jejich barevnost a v podstatě si jejich každodenní pojídání užívá. Stalo se to pro něj závislostí.

„On má opravdu strašné množství léků a tvrdí, že jsou přírodní. Kupuje to ve velkém. Teď najel na čaje. Tak nám pořád domů někdo vozí nějaké balíky. Vypadá to jako pytle od sena. Přesypává si to do dóziček a nadepisuje si je podle účelu, prozradila o svém manželovi v pořadu 7 pádů Honzy Dědka Adéla. Čaje jsou jeho další velkou závislostí.

Gondíková jeho nadšení k ozdravným preparátům nesdílí

Nové preparáty prý nosí domů i manželce, ta ale o podobné experimenty nejeví zájem. Naposledy ji překvapil přípravkem pro ženy před přechodem.

"Tobě jsem přinesl taky tabletky a ještě jsi nesnědla ani jednu! Je to pro ženy těsně před přechodem. Já to jím pravidelně, protože si myslím, že mi to pomůže," pokáral v pořadu svou manželku herec.