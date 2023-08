Langmajer se vytočil na dovolené s Gondíkovou téměř k nepříčetnosti

Zdroj: Profimedia

Jiří Langmajer je zapálený cestoval a když zrovna nenatáčí, s manželkou Adélou Gondíkovou léta po celém světě. Aktuálně je známý herec v Americe, odkud si postěžoval fanouškům, co ho pořádně vytočilo během pobytu.

Jiří Langmajer miluje cestování a i letošní léto si naplánoval výlety po celém světe. V půlce července herec vystoupal na ledovec a tím jeho dobrodružství neskončilo. Odtud totiž vyrazil s manželkou Adélou Gondíkovou do USA, odkud se ozval fanouškům na Instagramu.

Langmajer nejprve nahrál video, kde stojí pod ikonickým nápisem HOLLYWOOD a situaci okomentoval s humorem sobě vlastním.

"Ano jsem tady správně, jenom čekám, až potkám nějakého kolegu," smál se herec. V popisku pak smutně doplnil, že na žádnou světovou celebritu nakonec nenarazil. "Tak sem nakonec nikoho nepotkal. V Hollywoodu totiž stávkujou," pobavil své sledující.

Jak je to jako možný?

Od vyhlášeného znaku Hollywoodu zamířil Jiří Langmajer do luxusní části Palm Springs v Kalifornii. V této lokalitě žil například Frank Sinatra či Marilyn Monroe a dům si zde pořídil také Leonardo DiCaprio a další světové hvězdy.

Palm Springs- sem prej před paparazzi utikali v době rozkvětu Hollywoodu hvězdy, jako již zmíněná Marylin Monroe, ale taky Elvis Presley, nebo Frank Sinatra," popsal herec slavné útočiště celebrit.

Co ale Jiřího prý nejvíce zaujalo, byl naprosto dokonalý anglický trávník, který i v obrovských vedrech svítil oslnivě zelenou barvou. "No dobře. Ale ten trávník? Ku*va, jak je to jako možný, že je tak zelenej? Bylo padesát stupňů nad nulou, slunce žhnulo jako kráva a tráva zelená? Tak to mi jako pěkně nas*ali. To myslím vážně. Nebo že by v Americe rostla tráva, která nepotřebuje vodu? Jestli jo, tak je to minimálně vůči mně krutý. Ale ku*evsky," postěžoval si Langmajer vtipně. Pobyt si ale i přes toto zjištění velice užívá, stejně jako jeho milovaná Adéla Gondíková.

Langmajer jako vždy pobavil fanoušky na sociální síti