Menzel je ve dvou urnách: Vdova Olga vysvětlila důvod

„Řešila jsem to po svém. Když jsem otěhotněla, tak jsem mu to okamžitě řekla. Byli jsme domluvení, že až se to stane, tak se naše cesty rozdělí. Na chvilku se skutečně oddělily,“ vysvětlila Menzelová. Pak se k Menzelovi stejně vrátila.

O čtyři roky později otěhotněla znovu a porodila dceru Evu Marii. Nakonec si pořídila ještě syna Alberta. Jeho otcem je nejspíš egyptolog Miroslav Bárta. S tím dítě počali ještě za Menzelova života. „Jirka byl první, kdo mě hladil po bříšku a zcela jasně pronesl, že to bude kluk. Nemohl se ho dočkat a moc se na něj těšil,“ prozradila Menzelová Blesku.