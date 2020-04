Olga Menzelová ukázala fotku s manželem! Jak je na tom známý režisér se zdravím?

Jiří Menzel už bojuje se zdravím od roku 2007, kdy prodělal velice náročnou operaci mozku, po které strávil měsíc v umělém spánku!

Ani potom se ale stav režiséra nelepšil a v nemocnici byl další rok, kde pod dohledem lékařů rehabilitoval. Předloni na podzim byl Menzel propuštěn do domácí péče a vypadalo to, že by se jeho stav mohl díky starostlivé manželce Olze rychle zlepšit.

Uběhl ovšem téměř rok a bohužel k žádným pokrokům nedošlo nedošlo, naopak! Menzel byl na své ženě zcela závislý a ona hovořila o smutném konci! Podle poslední fotky manželů to ale vypadá, že domácí prostředí má na režiséra zázračné účinky!