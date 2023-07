Jiří Zonyga prožil velkou krizi: V nejhorším zvažoval návrat za volant kamionu

Jiří Zonyga

Zdroj: Profimedia

Je to už více jak 15 let, co Jiří Zonyga zvítězil v talentové soutěži X Factor a rázem se mu změnil celý svět. Z drsného kamioňáka se stal profesionálním zpěvákem, nahrál album a začal vystupovat v muzikálech. A úspěšný je dodnes. I když je pravdou, že v jednu dobu se potýkal s velkými problémy a přemýšlel, že se snad bude muset vrátit zpátky za volant.