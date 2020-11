Jiřina Bohdalová a Karel Gott: Zklamání! Co se jí na Mistrovi nelíbilo?

Jiřina Bohdalová a Karel Gott se později stali velmi dobrými přáteli. „Myslím, že Karel se jednak strašně rád smál a měl rád pohodu, kterou ale také rozdával. A já ráda vyprávím a on rád poslouchal. A to bylo to, co nás spojovalo. Byl velmi poctivý, pracovitý, skromný a vzdělaný člověk. On byl tak vychovaný,” vzpomínala ještě herečka.

O pevném poutu mezi herečkou a zpěvákem svědčí také fakt, že Jiřina na jeho vlastní přání přednesla během zádušní mše smuteční řeč.