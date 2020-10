Jiřina Bohdalová: Po apelu ohleduplnosti přišla sprcha kritiky!

Jiřina Bohdalová v nedávném rozhovoru pro Extra.cz apelovala na chování Čechů. Podle herečky je potřeba poslouchat vládu a odborníky na koronavirus!

"Je to hrozné. Jsem herečka, mohu se vyjadřovat k divadlu, už se ale nemůžu vyjadřovat k opeře, protože ji neznám, netuším, kdy se mají nadechnout, tak do toho nežvaním, i když je to taky umění," opřela se Bohdalová na samozvaných internetových odborníků.

"I ve zdravotnictví jsou různé obory, ale nemohou si do toho navzájem mluvit. Lidé ale dnes kecají do všeho. Měli by zavřít Facebooky a Instagramy, nebo jak se to všechno jmenuje. A i novináři by se měli vzpamatovat a dávat do novin víc pozitivních zpráv. Ty negace aby prase vydrželo. A do prčic, ať už se politici přestanou hádat! Stejně jako za bolševika tu máme zase společného nepřítele," řekla herečka stejnému webu. Netrvalo dlouho a na Bohdalovou se na sociálních sítích strhla doslova lavina negativních komentářů!