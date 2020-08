Jiřina Bohdalová dobývá internet: Krátce před devadesátkou objevuje Instagram

Právě Zelenka byl ještě nedávno z O2 areny nejvíce nadšený. „Příští rok to bude už třicet let, co s Jiřinou spolupracujeme, navíc bude mít významné životní jubileum,“ dojímal se režisér pro web blesk.cz. Nápad to byl vlastně z jeho hlavy.

„Líbilo by se mi uspořádat jí jako jedné z nejvýznamnějších českých hereček obrovskou show, což už jsem rozjednal s Českou televizí a s Františkem Janečkem,“ vyprávěl na veřejnosti. „Jiřina by tak byla vůbec prvním hercem, který by vyprodal O2 arenu,“ tvrdil tehdy nadšený Zelenka.