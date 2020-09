Jakub Prachař přiznal obavy: Do čeho navezl Jiřinu Bohdalovou?

Jiřinka Bohdalová nabídku stát se porotkyní Zlaté masky přijala díky přímluvě Jakuba Prachaře a Libora Boučka, s oběma má totiž herečka skvělé přátelské vztahy!

"To je pravda, to byl můj nápad. Ona na to přistoupila a já jsem se potom trochu bál, když jsme to vyráběli ty dva dny. Já jsem si říkal, jestli jsem to nepřestřelil, jestli to vlastně není tak, že jsem zneužil naší známosti. Hrozně jsem se bál toho, aby mi potom neřekla, že jsem opravdu blb, že jsem ji do toho uvrtal. Nakonec to ale vyšlo až tak, že jsme v podstatě zjistili, že by stačilo, kdyby v té porotě seděla jen ona. To bylo pro mě dobré zjištění a myslím, že i jí to udělalo radost, že to tak cítila. A je úžasné, v jaké je kondici. Kdykoli k ní jedu, vidím jen mladou, krásnou holku. Akorát v jiným těle. Ale ta mentalita je prostě dokonalá. Já v jejím věku zaprvé budu mrtev, a kdybych byl v jejím věku naživu, tak budu minimálně dementní. A co se týče Masky, tak já byl pouze požádán, abych ji oslovil, tedy já jsem to tentokrát nevymyslel ani to neinicioval, pouze jsem byl spojením, a zbytek už byl na Jiřině, jestli řekne ano, nebo ne," prozradil Prachař webu Prima!

Jenže, hned první díl Zlaté Masky zrovna diváci nepřijali s velikým nadšením!