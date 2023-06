Jiřina Bohdalová si sáhla na dno: Překonala smrtelnou diagnózu

Zdroj: Profimedia

Národní hvězdu Jiřinu Bohdalovou poslední měsíce trápilo zdraví. Herečka hovořila o chřipce a prasklém obratli, ve skutečnosti ale prodělala mnohem vážnější diagnózu a doslova utekla hrobníkovi z lopaty.

Když na konci loňského roku skončila Jiřina Bohdalové v péči lékařů, hovořilo se o chřipce a prasklém obratli. Až nyní hvězda s odstupem času přiznala, že v tomto období bojovala o holý život. Třetina pacientů totiž plicní embolii, kterou Bohdalová prodělala, nepřežije.

Nejen proto se o skutečném zdravotním stavu herečky mlčelo. Teprve půl roku od události prozradil lékař konečně pravdu. "Jiřinka přežila plicní embolii," šokoval profesor Petr Neužil v galerii v Písecké bráně. "Děkujeme také koronární jednotce," dodal.

Bohdalová se prý už doslova loučila se životem a vypadalo to s ní opravdu bledě. Naštěstí všechno dobře dopadlo a velikou zásluhu na tom mají zdravotníci. "Jsem Petrovi strašně vděčná," svěřila se Blesku.

Pád z postele

Bohdalová o svém zdravotním stavu promluvila už v dubnu v Show Jana Krause, tehdy ale neprozradila přesnou diagnózu, pouze přiznala, že zažila velice krušné chvíle. "Nebylo mi dobře. Překonala jsem to díky panu profesoru Petru Neužilovi. Ten se o mě staral a já mu musím poděkovat. A není to proto, že jsem Bohdalová. To dělá pro všechny," chválila herečka tehdy svého zdravotníka.

Primář kardiologie Nemocnice Na Homolce Petr Neužil byl poté konkrétnější. "Byla velmi těžce nemocná. Začátkem roku 2023 byly dva týdny, kdy jsme o ni bojovali, prošla určitým peklem. Podařilo se nám ji dostat z kritického stavu. Dva týdny bojovala o život," prozradil lékař v pořadu Showtime.

Spouštěčem nemoci prý byly problémy s páteří. "Páteř byl spouštěcí mechanismus. Trpěla bolestí, nemohla se hýbat, neměla kondici. A to bohužel vedlo k plicní embolii," upřesnil kardiolog. Bohdalové se navíc nedávno stala další nepříjemnost, když ošklivě spadla v noci z postele a narazila si obě kolena. Naštěstí se kromě pádu nestalo nic horšího, jelikož herečka byla v té době v ložnici sama… Nezbývá než paní Bohdalové popřát mnoho zdraví a snad už si trable vybrala na dlouho dopředu.

Herečka o svém zdravotním stavu měsíce mlčela