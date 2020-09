Milovala muže a manžel jí toleroval nevěry: Jiřina Šejbalová měla divoký život

Problémy s hlasivkami

Byť by Jiřina Šejbalová ve zpěvu ráda pokračovala, začaly ji zlobit hlasivky. Aby je zbytečně nenamáhala, rozhodla se pro kariéru čistě hereckou. Dostala nabídku do Národního divadla. Kdekdo by řekl, že se jednalo o nabídku, která se neodmítá. Přesně to ale Jiřina udělala.

S dalšími herci totiž spoluzaložila avantgardní divadlo Dada. Vedení Národního divadla ovšem o krásku s podmanivým hlasem velmi stálo, a proto jí po roce dali další nabídku. Tentokrát už Jiřina neodmítla.