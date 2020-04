Jitka Boho: Rozvod a stěhování v karanténě!

"Nové bydlení, nový začátek…Pravda, asi to není úplně nejvhodnější doba pro stěhování, ale určitě nejsem jediná. Pár dní už jsem v Praze a zařizuji, jen tak, co se teď dá, ale stále tu mám spoustu krabic, které nemám kam vybalit, protože čekám na skříně. Ale co, hlavně, že jsme zdraví," napsala Jitka Boho na svůj Instagram.

Z nového bytu se ale raduje modelka i přes provizorní podmínky, a o to více se těší, až vláda otevře obchody, a bude si moci vše zdokonalit podle svého vkusu.

Boho ještě čeká nepříjemné období a to formální rozvod s manželem. Papíry už údajně podala, takže už brzy může Jitka začít s čistým štítem a třeba se brzy objeví pan božský! Držíme palce!