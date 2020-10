Jitka Čvančarová zpívala pro zesnulou holčičku: Rozplakala porotu i diváky Tváře

„Dneska ráno odešla do motýlího nebe jedna taková úžasná holčička, Makulka Svobodová. Velká přítelkyně. Kdyby každý nechal takovou stopu na světě jako Makulka, tak by tady bylo krásně. Dneska to bylo pro Makulku,” řekla herečka se třpytícíma se očima nakonec.

Makulka Svobodová zemřela 24. září. Smutnou zprávu oznámili její rodiče na sociální síti. „Makulka dnes v ranních hodinách odletěla za svými kamarády do motýlího nebe. Už ji nic nebolí… Bojovali jsme celých 15 let, ale ta zas**ná nemoc vyhrála. Zlatíčko, děkujeme, že jsi nám vstoupila do života. Milujeme tě z celého srdce,” napsali rodiče na facebookový profil, který své dceři založili.