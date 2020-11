Jitka Čvančarová vítězkou Tváře! Posledním výkonem všechny rozplakala!

Jitka Čvančarová byla ze svého vítězství v Tváři nadšená, a předvedla veliké srdce, když se rozhodla o sumu 150.000 KČ rozdělit s Albertem Černým!

"Já to nepřijímám. Jeden není bez druhýho a tohle je parta skvělých lidí, bez kterých by to nešlo. Všichni jsme vyhráli," tvrdila herečka po svém zvolení.

Nejvíce ale dostala svým vystoupením Evičku Burešovou, která nemohla vůbec přestat plakat!