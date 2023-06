Landová o problémech Soukalové s jídlem věděla, sama propadla závažné poruše

Zdroj: Profimedia

Kdo by neznal českou reprezentantku v biatlonu, která několikrát zabodovala na mistrovství světa či olympijských hrách. Ze Soči dokonce přivezla bronzovou medaili. V roce 2017 však ukončila kariéru a změnila svůj život od základů.

Jitka Landová se narodila roku 1990 v Jablonci nad Nisou a odmalička milovala sport. Spolu s další biatlonovou hvězdou Gabrielou Soukalovou navštěvovala sportovní gymnázium a staly se z nich velké kamarádky.

Jedna o druhé toho věděly spoustu a dokonce spolu v letech 2012 až 2016 bydlely na pokojích během Světových pohárů, které obě musely absolvovat. Landová dokonce věděla i o problémech Soukalové s příjmem potravy, nikomu to ale nesměla říct.

Landová věděla o problémech Soukalové s jídlem

„Gabča se vždycky najedla akorát na snídani, ale žádné svačiny už si nebrala. Jasně, máte oběd, ale po něm vám vytráví a před tréninkem máte hlad a měli byste do sebe něco dostat. A to už u sebe Gabča nic neměla,“ prozradila Landová pro idnes.cz. Landová se snažila do kamarádky cpát oříšky, čokoládu, sušené ovoce, ale to, že Gábina následně vše vyzvrací, to už netušila.

Během těch čtyř let spolu zažily úspěchy i pády. V roce 2014 se zasadily o křišťálový glóbus za první místo ve Světovém poháru ženské štafety. V roce 2017 Soukalová emotivně prožívala, když Landová ukončila kariéru. Na zdravotní problémy totiž došlo i u ní, začala trpět únavovým syndromem.

Vyučuje na základce angličtinu a tělocvik

Po konci biatlonové kariéry se Landová vrhla na úplně jinou životní cestu. Začala vyučovat na základní škole angličtinu a tělocvik.

„Doplňkově k učitelství jsem chodila trénovat dvakrát týdně dorostence, ale od podzimu už ne. Byla jsem z toho vyždímaná. Trenéřina mě jako zaměstnání neláká. Mám svou práci ráda a doufám, že u ní zůstanu ještě dlouho,“ prozradila Landová.