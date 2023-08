Jitka Nováčková tečem haterů: Přírodní hrudník si kráska nemůže vynachválit

Zdroj: Profimedia

Jitka Nováčková na rozdíl od svých kolegyň modelek nepropadla trendu silikonového poprsí a hrdě nosí svá malá přírodní ňadra. Blond kráska se na sociální síti vyfotila v triku bez podprsenky a způsobilo to pořádný poprask. Místo pochval ovšem začali hateři kritizovat její plochý hrudník.

Jitka Nováčková patří mezi modelky, které nejsou nijak vylepšené silikonem či kyselinou hyalurovonou, jak je dnes již zcela běžnou praxí pro dívky v této branži.

Vítězka soutěže Elite Model Look Czech Republic z roku 2009 je zcela přírodní a razí moderní trend bodypozitivity. Ačkoliv má Jitka dokonalou postavu, u nedávného příspěvku na Instagramu se na ni z nepochopitelných důvodů vrhli hateři a začali kritizovat její prsa.

Nováčková se totiž pochlubila vtipnou historkou, která se jí nedávno stala. "Jdu si takhle centrem Mikulova a všimla jsem si, že na mě každej nějak divně kouká. Tak jsem si říkala, ty jo, já tady nemám vůbec klid, ty lidi už mě poznávají, asi díky Instagramu, přitom tady nemám tolik lidí… no a po deseti minutách se na mě podívala Verča a říká: "Jitko, prso!" Ale já jsem měla venku nejen bradavku, ale kompletně celý prso. Takže zdravím všechny kolemjdoucí a mohli jste mi to někdo říct. Ale asi jste si mysleli, že to je fashion," popsala Nováčková trapný moment. Lidé pak v komentářích řešili nechtěné odhalení a mnozí poukazovali na to, že modelka není v horních partiích zrovna dvakrát obdařená.

Jaký prso?

"Dobrá přistávací dráha.", "Kde jsou prsa?", "Jaký prso?", "Blbka, to nevím co jí koukalo, je plochá jak necky," nebrali si komentující s Jitkou Nováčkovou servítky. Modelka si ale nenechala nic líbit a hatery nasdílela do svých stories.

"Tak jsem si teď ráno ta prsa vyfotila. Kdyby mi to psali v době, kdy jsem s nimi nebyla happy, fakt by mě to rozhodilo. Ale mám to štěstí, že mám po kojení hezčí tvar, a tak (jak jste si možná všimli) teď skoro pořád chodím bez podprsenky. Protože se mi to líbí a chci se na ně koukat," setřela Nováčková zlé jazyky.

Většina fanoušků se ale nad příběhem s odhaleným prsem zasmála. "Když tak půjdete po Brně, tak já za vámi doběhnu a řeknu vám to. Už jsem takhle zachránila dvě paní, co neměli vzadu srovnanou sukni a lezla jim pěkně celá prdelka," nabídla dokonce jedna ze sledujících Nováčkové pomoc v nouzi.

Jitka Nováčková se nechtěně odhalila na veřejnosti