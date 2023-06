Johnny Depp zase jako pirát z Karibiku? Disney mu udělalo štědrou nabídku

Zdroj: Profimedia

Jednou z nejznámějších rolí Johnnyho Deppa už navždy zůstane jeho úloha Jacka Sparrowa v oblíbené sérii filmů Piráti z Karibiku. Fanoušci stále doufají, že Depp coby Sparrow ožije ještě jednou a po dlouhých letech konečně dojde ke zfilmování šestého dílu ságy. To se ale rozhodně jen tak nestane.

Pátý díl Pirátů z Karibiku spatřil světlo světa už před dlouhými 6 lety. Během té doby se snad nesčetněkrát objevovaly zprávy o tom, že se připravuje další díl. A fanoušci se už nemohli dočkat, až budou moci opět sledovat kapitána Jacka Sparrowa v podání Johnnyho Deppa při jeho dalších dobrodružstvích. Jenže pak přišel zlom.

Soud a přerušení spolupráce

Když totiž Johnnyho Deppa jeho exmanželka Amber Heard obvinila z domácího násilí, filmová studia včetně studia Disney začala dávat od herce ruce pryč. A to i přes to, že v té době nebylo nijak prokázáno, zda byl Depp skutečně násilníkem či nikoliv.

Disney se ale dalšího dílu Pirátů z Karibiku nechtělo vzdát, a tak přišel nápad jej natočit bez Deppa. To ale fanoušci hromadně odsoudili, a tak z plánů sešlo.

Více než štědrá nabídka

Poté, co se však ukázalo, že byla tvrzení Amber Heard nepravdivá, tvůrci by rádi populárního herce opět obsadili do svých filmů. I zmíněné studio Disney, které se s ním před lety nekompromisně rozloučilo. Šestý díl Pirátů by přece jen rádo natočilo. Johnny Depp už ale podle webu Daily Mail nechce mít s Disney nic společného. Nedokáže jim odpustit, jak se k němu před lety zachovali, a v Pirátech už účinkovat nechce. A to ani přes to, že mu za pokračování studio nabídlo neuvěřitelných 20 milionů dolarů (bezmála půl miliardy korun).

Johnny Depp už nemá o spolupráci zájem. Nejedná se ale jen o Disney. Podle blízkého přítele herce už Depp nechce účinkovat v žádném snímku z produkce velkých studií a chce se zaměřovat spíše na nezávislou tvorbu.