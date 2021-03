Šestý díl Pirátů přece jen s Deppem? Petice dosáhla požadovaného počtu podpisů

Zdroj: profimedia.cz

Sérii filmů Piráti z Karibiku by se jen stěží dokázal někdo představit bez postavy Jacka Sparrowa v podání herce Johnnyho Deppa. O to větší poprask způsobily zprávy studia Disney. o tom, že se na Oscara třikrát nominovaný herec v dalších chystaném snímku ságy neobjeví. Fanoušci však vyvěsili petici s cílem získat 500 tisíc podpisů. A to se jim podařilo!