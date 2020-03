Podoba, co bere dech: Dětská hvězda seriálu Kutil Tim se pořádně změnila

A co dělá nyní? Například bojuje za práva zvířat, však je už od čtyř let vegetariánem. Stále také obdivuje basketbal, ačkoli sám ho se svými 165 centimetry příliš hrát nemůže. Postupně se vrací i k herectví. V komediálním seriálu Last Man Standing se znovu sešel s Timem Allenem a několik epizod dokonce režíroval. Jonathana tak trápí pouze lživé nařčení, které se s ním táhne už od puberty. „Objevila se zvěst, že jsem homosexuál. Nejprve jsem nad ní mávl rukou, ale šokovalo mě, jak rychle se ta lež rozšířila a kolik lidí jí uvěřilo," rozezlil se Jonathan. Sám přitom randí se zpěvačkou Scarlett Pomersovou (*1988), která má za sebou úspěšný boj a anorexií.