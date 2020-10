Jordan Haj promluvil o otci: Tři roky byl v kómatu! Bolest má stále v sobě!

Jordan Haj má už dle vzhledu v sobě exotické kořeny. Zpěvákova maminka sice pochází z Čech, tatínek byl ale Izraelec arabského původu.

Rodiče Jordana se potkali během studií medicíny a ukončení školy plánovali stěhování do Izraele. Nakonec ale osud měl jiné plány a Haj byl v Čechách, přesněji v Karlových Varech až do svých devíti let.

"Máma měla slíbený Tel Aviv, táta ale dostal práci v Nazaretu. A později jsme se přestěhovali na sever do Akka," prozradil zpěvák webu magazin.aktualne.cz.

Haj mimo jiné odhalil, po kom dostal netradiční jméno a jak prožíval ztrátu milovaného otce!