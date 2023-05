Josef Abrhám mladší řekl, co mu bránilo v pohřbení otce: Urnu má u sebe

Zdroj: Profimedia

Uběhl už rok od smrti Josefa Abrháma a fanoušci ani jeho blízcí nemohou položit květinu na jeho hrob. Urna s popelem legendárního herce stále není na hřbitově v Kunovicích.

Není se čemu divit, že se slavnému herci chtějí poklonit fanoušci všech generací. Abrhám zářil v takových rolích, jako byl falešný čišník ve filmu Vrchní, prchni! nebo přimář Arnošt Blažej ze seriálu Nemocnice na kraji města. On i jeho celoživotní partnerka Libuška Šafránková patří mezi klenoty české kinematografie.

Místní se zlobí

„Chceme se Pepíkovi poklonit, ale nemáme pořád kde. Je tady trojhrob s jeho rodiči, kde se s nimi chtěl sejít po smrti i on, tak co se děje?!“ rozčiloval se jeden z občanů Kunovic na Uherskohradišťsku, odkud slavný herec pocházel. Muž pro deník Aha! přiblížil i to, jak nyní místo, kde měl být herec pohřben, vypadá. „Sice ho po smrti pana Abrháma dali krásně dohromady, zrestaurovali, osázeli, ale je tu pořád binec,“ dodal zklamaně.

Sestra je v šoku

Sestra zesnulého herce, režisérka a herečka Boca Abrhámová, byla celou skutečností velmi znepokojená. Starost o hrob zadala údajně pohřební službě kvůli tomu, že je sama nepohyblivá. Boca prozradila, že urnu jejího bratra má jeho syn Josef Abrhám mladší. „Bratr chtěl být se svými rodiči, stejně jako já, ale kdy se tak stane, je opravdu pouze na něm. A myslím, že opravdu není důležité, kdy se tak stane…,“ řekla pro Aha! na obranu svého synovce.

Samotný Josef Abrhám mladší se k otázkám týkajících se pohřbení jeho otce vyjádřil pro CNN Prima NEWS na konci minulého roku. „Bude pohřbený v Kunovicích. Myslel jsem, že to zvládneme do Dušiček, ale nestihli jsme to, měli jsme přírůstek v rodině. Až to technicky zvládneme, tak to provedeme, bude to asi na jaře,“ zatím tak ovšem stále neučinil.

Pro mnohé je překvapivý i fakt, že Abrhám nebude pohřben se svou celoživotní láskou Libuší Šafránkovou. Filmová Popelka, která zemřela necelý rok před svým manželem, odpočívá na hřbitově v rodných Šlapanicích u Brna.