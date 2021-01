Znásilňovaná dcera Josefa Fritzla: Zamilovala se a snaží se žít normální život

Podle týmu psychiatrů je tato skutečnost důkazem, že láska dokáže pomoci překonat trauma z minulosti. „Toto jasně dokazuje, že láska je jednou z nejmocnějších sil na světě,” nechal se jeden z nich slyšet podle The Sun. „Ztratila nejlepší léta svého života ve sklepě, je odhodlaná naplnit každý den aktivitami,” dodal další.

Elisabeth bylo osmnáct let, když ji její otec zdrogoval a uvěznil ve sklepě, který přetvořil v obyvatelný žalář. Tam dceru denně znásilňoval a držel ji při životě v otřesných podmínkách. Možná by se na ohavné události nikdy nepřišlo a Elisabeth by mohla být v zařízení držena dodnes, kdyby jedno z jejich společných dětí, Kerstin, neupadlo jednoho dne do kómatu. Fritzl ji dopravil do nemocnice, kde se lékaři naprosto pohledu na nebohou dívku zhrozili. Byla ve velmi špatném stavu a hnily jí zuby.