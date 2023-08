Dívčí válka Krainové a Koktové: Na pomoc si obě dámy povolaly své partnery

Zdroj: Profimedia

Modelka Simona Krainová si založila profil na platformě OnlyFans, kde nyní prodává své lechtivé snímky. Řada dalších celebrit se jí sice zastala, ovšem influencerka Ornella Koktová byla situací pohoršená, a tak se o ženách, které se k podobnému kroku uchýlí, nepříliš lichotivě vyjádřila na sociální síti. Tím ale rozpoutala doslova dívčí válku. Nejen Simona Krainová, ale také její partner Karel Vágner poté reagovali velmi rázně.

“Peníze jsou krásná věc, ale nestojí jich mít o něco víc za každou cenu. Snažím se být, pokud možno, tím nejlepším vzorem pro naše děti. Je to šíleně úmorný, složitý a stojí to trilion sil. Nicméně věřím, že se tohle všechno vrátí na tisíckrát. A proto jsem hrdá na to, že mé děti nevidí svoji mámu na OF nebo se nedoslechnou, že tam byla. Je to za mě potupa, pro někoho volání o pozornost, pro někoho možná peníze na chleba,” sdělila na svém profilu Ornella Koktová, co si o prodávání snímků na OnlyFans myslí.

Na to reagoval partner Simony Krainové, podnikatel Karel Vágner, a to velmi ostře. “Tato nevkusná rodina, co tu špiní mediální prostor a dělá ostudu už 15 let, promluvila,” narážel na to, že v podobném duchu se vyjádřila také Ornellina matka Monika Binias, která vzácně zastávala stejný názor jako její dcera.

“Vono nemůže být každej nóbl rodina, co tady nedělá ostudu a která ,nešpiní mediální prostor‘… To mohou jen vyvolení,” rýpl si na oplátku do něj Josef Kokta, manžel pohledné plavovlásky. Následně pro Kafe.cz podrobněji rozvedl svůj postoj k věci.

Jestli si Simona přivydělá, přeju jí to

“My jsme si to s Karlem potom ve zprávách vyříkali. Jsme v pohodě, žádný konflikt z toho nebude. Já jen reagoval na jeho poznámku o mé rodině, která mi přišla nešťastná, jinak o nic nejde. Znám jeho i Simonu dlouho, s Karlem jsme spolu roky hráli golf, takže vážně o nic nejde,” vysvětlil podnikatel s úsměvem.

“Jinak je mi to úplně jedno, ať si Simona Krainová dělá, co chce. To, že moje žena napsala, co napsala - je to zkrátka její názor, na to má právo a já jí do toho mluvit nebudu,” dodal věcně.

“A pokud jde o OnlyFans, takových žen je spousta a pokud si tím děvčata přivydělají, tak proč ne. Já jsem přející, takže jim to přeju. A jako marketér si myslím, že to byl od Simony dobrý tah, kterým si určitě zvýšila publicitu,” uzavřel pro Kafe.cz Josef Kokta.