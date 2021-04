Josef Laufer je stále v nemocnici: Kamarád řekl, jak to s ním vypadá

Je velmi těžké uvěřit, že je herec a zpěvák Josef Laufer stále upoután na nemocniční lůžko. Nikoho před třinácti měsíci nenapadlo, že se jednoduchý zákrok promění v noční můru. Zpráv o jeho zdravotním stavu není mnoho, jednu takovou ovšem nyní sdílel jeho kamarád.

Před třinácti měsíci nastoupil herec a zpěvák Josef Laufer do nemocnice, aby podstoupil jednoduchý zákrok. Během operace mu ovšem selhalo srdce a lékaři Laufera uvedli do umělého spánku. A v něm i po dlouhých měsících nadále zůstává. Jeho stav se nemění, jak řekl jeho blízký přítel Zdeněk Hrubý redakci TN.cz.

Za kamarádem nemůže

„Je to pořád stejné, vůbec nic se nezměnilo. Je pořád v nemocnici a je to pravděpodobně nějaké kóma,” řekl Hrubý webu TN.cz. Zdá se, že nikdo ani pořádně neví, co Lauferovi je. Nejhorší na celé situaci je rovněž fakt, že za ním nikdo kvůli probíhající pandemii koronaviru nemůže. „Vůbec se k němu nedostanu a nedostal jsem se za celý ten rok,” dodal ještě Hrubý, který minulý rok s Lauferem připravoval nový muzikál.

Ani v nejhorším snu by tenkrát Hrubého nenapadlo, že svého kamaráda takovou dobu neuvidí. „Pepa mi říkal, že jde v pondělí na banální zákrok. Od pondělí už jsem se mu ale nedovolal,” vzpomínal Hruby na okamžik, kdy se svým blízkým kamarádem mluvil naposledy.

Jednoduchá operace

Josefa Laufera dlouhou dobu trápila slabost, kvůli které se rozhodl vyhledal lékařskou pomoc. Po několika vyšetřeních mu byl diagnostikován defekt síňové překážky, jenž by mohl v budoucnu způsobit mozkovou příhodu. Pomocí mělo být zavedení srdečního katétru, což je zcela banální zákrok. Během něho ale došlo ke komplikacím a u Laufera došlo ke krátké zástavě srdce. K nešťastné události došlo vloni v březnu.

Jeho stav se údajně blíží vegetativnímu stavu, herec a zpěvák prý podvědomě vnímá okolí, jinak je ale plně odkázán na péči lékařů. „Tatínek už vnímá přítomnost, jinak je ale situace prakticky stejná. Jde to opravdu všechno strašně pomalu,” řekla před časem Blesku jeho dcera Ester.

Všichni doufají, že Laufera nepotká stejný osud jako malíře Káju Saudka. Jejich příběhy se totiž v lecčem podobají. Saoudkovi v roce 2006 zaskočilo sousto, následně byl převezen do nemocnice. V důsledku komplikaci byl uveden do vegetativního stavu, ve kterém strávil neuvěřitelných devět let. Nakonec zemřel 25. června 2015 ve věku 80 let.

