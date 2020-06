To by nechtěl slyšet! Laufer je v umělém spánku měsíce, museli se rozhodnout

V Nemocnici Na Homolce leží Laufer celkem 87 dní a ani samotní lékaři netuší, zda se někdy probudí. Pokud ano, obávají se, že zůstane ve vegetativním stavu. To není zrovna pozitivní zpráva.

„Ve vegetativním stavu pacient není v bezvědomí, ale nevnímá. Laicky řečeno, jako by byl v kómatu. V tomto stavu opravdu může setrvat i několik let bez jakýchkoli změn až do samotného konce,“ prozradil Aha jeden z lékařů.