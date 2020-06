Josef Maršálek z pořadu Peče celá země se oženil! Přítel ho prosil na kolenou!

Josef Maršálek se svou homosexuální orientací netají, naopak rád na Instagramu odhaluje různé soukromé okamžiky ze života se svým partnerem.

Verze, jak se dvojice seznámila, se ale v podání každého z nich trochu liší. "Petr mě viděl v nějakém televizním pořadu. Od té doby neměl klid. Pak mě prosil na kolenou, abych se přestěhoval. No dobře, na kolenou to nebylo. To vám vlastně taky řekne líp sám," řekl nedávno Maršálek webu Idnes.cz.

Jeho partner Petr Tejml ale zase tvrdí, že za to mohla společná kamarádka. "Je pravda, že jsem viděl Pepu v televizi, ale za naše seznámení tak trochu můžou morčata. Moje kamarádka Eva, která je taky chová, má známou, a ta je cukrářka. Když jsem se Evě zmínil o Pepovi, hned ji napadlo, že Maruška, která peče dorty, ho zná. A nedala pokoj, dokud nás neseznámila," prozradil Tejml. Nyní po letech společného soužití jsou z nich oficiálně manželé!