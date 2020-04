Pepa z MasterChefa promluvil o vztahu s otcem: Nic mu nevyčítám...

Josef Nemrava pochází z města Borovany, kde se věnuje hlavně své rodině. Manželce a dvěma dcerám často a rád vaří. Konec konců právě tohle je jeho sen. Vařit pro ty, které má nejraději. Jak by jeho podnik měl jednou vypadat, ví moc dobře.

„Já mám jasnou vizi o svojí restauraci. Měl by tam být přímý kontakt toho kuchaře, což bych měl být já, s tím hostem. Ne, že tam přijde 400 hostů denně, ale byla by to restaurace jen pro 15 až 30 lidí, kde já si s těma hostama budu povídat a u toho jim budu připravovat to jídlo. Třeba degustační šestichodové menu a v tu chvíli se s těch hostů budou stávat moji přátelé. V mé restauraci se prolne přátelství a jídlo,“ svěřil se v MasterChefovi Pepa.