Budu šťastnej! Pepa z MasterChefa bojuje za svůj sen, který mu zakázal táta

Porota ho tentokrát pustila dál, a to rovnou do top 16. „Chlapecká střední škola je stavárna a to se nám hodilo do té naší firmy, tak jsem na ni šel,“ vracel se do minulosti Pepa. Sám ale ví, že nejlíp je mu v kuchyni. Jednou by si chtěl otevřít vlastní podnik.

„Já mám jasnou vizi o svojí restauraci. Měl by tam být přímý kontakt toho kuchaře, což bych měl být já, s tím hostem. Ne, že tam přijde 400 hostů denně, ale byla by to restaurace jen pro 15 až 30 lidí, kde já si s těma hostama budu povídat a u toho jim budu připravovat to jídlo. Třeba degustační šestichodové menu a v tu chvíli se s těch hostů budou stávat moji přátelé. V mé restauraci se prolne přátelství a jídlo,“ popisuje svoje plány Pepa.