Pro někoho padouch, pro jiné hrdina: Británie hackera Juliana Assange nevydá

Julian Assange byl zatčen ve Velké Británii poté, co v zemi porušil zákon, když nedodržel podmínky kauce, na jejímž základě byl propuštěn z vězení. Do něj se dostal v době, kdy ho o jeho vydání žádalo Švédsko, ve kterém byl obviněn ze znásilnění a sexuálního útoku. Julian Assange však považoval obvinění za smyšlené. Tvrdil zároveň, že bylo jen zástěrkou k jeho vydání ze Švédska do USA.

Po zaplacení kauce se v roce 2012 ukryl na ekvádorské ambasádě v Londýně. Předloni mu však Ekvádor azyl odebral a Assange zatkla britská policie. Soudkyně pak podle webu Aktuálně odmítla hackera vydat USA. Podle ní by totiž Assange mohl v takovém případě spáchat sebevraždu, trpí totiž depresemi.