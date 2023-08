Film o Vémolovi půjde do kin už v lednu: Odhalí začátky jeho kariéry i soukromí

Zdroj: Profimedia

Fanoušci Karlose Vémoly se mají na co těšit. Do kin půjde už v lednu speciální dokumentární snímek, který sleduje nejen zápasníkovu cestu na vrchol, ale odhalí částečně i jeho soukromý život.

Jeden z nejúspěšnějších českých MMA zápasníků Karlos Vémola připravuje celovečerní dokument, který divákům odhalí, jaký je známý sportovec v soukromém životě.

Tvůrci mimo jiné nabídnou deset let staré záběry z archívu Termiátora, které veřejnost uvidí poprvé. "Známe se dlouho, intuitivně jsem točil Karlose už před mnoha lety v Londýně. Máme proto natočeného Karlose ne jako celebritu, ale jako opravdového kluka z Olomouce, co se protlouká životem," prozradil režisér Michal Samir, který se s Vémolou přátelí více než patnáct let.

Vémola navíc poskytl pro film i celý archiv osobních fotografií. "Je to film o extrémním člověku v extrémní době. Karlosův život je fascinující, extrémní a zcela odlišný od toho, na co jsme sami zvyklí. Náš dokument reflektuje Karla nejen jako bijce a hrdinu davů, ale zároveň jako otce, partnera, něžného milovníka zvířat, a současně jako neústupného, hraničního člověka, který po svém okolí často žádá nemožné – přizpůsobit se jeho životnímu stylu a tempu," popisuje režisér obsah svého díla.

Trailer je venku

Karlos Vémola má za sebou velice temnou minulost. Jako malý chlapec se často pral v ulicích své rodné Olomouce a život za hranou se na něm v jistém směru podepsal. Po škole odcestoval do Londýna, kde se živil jako vyhazovač.

V Anglii si za poměrně krátkou dobu vybudoval jméno a jeho kariéra začala rychle stoupat, nakonec ale Vémola skončil za mřížemi. Kvůli tomu musel zápasník začít v Čechách od nuly, kde se stal jednou z největších osobností MMA.

V kleci byl dohromady Vémola celkem dvaačtyřicetkrát a z toho byl pouze sedmkrát poražen. "Film, stejně jako Karlosův život, je nebezpečná jízda, která začíná v olomouckých Hodolanech, pokračuje přes kluby na londýnských periferiích a eskaluje křižovatkou, na které se teď Karlos jako člověk i jako zápasník ve svém věku ocitá," uzavřel režisér Michal Samir.

Karlos Vémola chce v dokumentu odhalit své soukromí