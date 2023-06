Rodinné neštěstí zpěvačky Kamily Nývltové: Zemřeli jí tři sourozenci

Zdroj: Profimedia/Tilen Vajt

Pohlednou tmavovlásku Kamilu Nývltovou si jistě každý pamatuje z pěvecké soutěže X Factor a muzikálů, ve kterých dokázala, že je velmi talentovaná. Navíc je i velmi silná, s celou svou rodinou si v životě prožila tři obrovské tragédie.

Kamila Nývltová se stala známou díky účasti v talentové soutěži a následným účinkováním v muzikálech Kleopatra, Aida, Angelika nebo Dracula. Vždy krásná, pozitivní a usměvavá, tak působila Nývltová na veřejnosti, i když ji v srdci tížila obrovská tragédie. Přišla o tři sourozence a zůstala tak rodičům jen ona.

Než se narodila Kamila, byla její maminka těhotná a porodila dceru a syna. Bohužel se holčička narodila v devátém měsíci mrtvá a chlapeček tragicky zahynul v roce a půl. Kamily maminka tak přišla o dvě děti, což musí být pro každou ženu nepřekonatelná ztráta. Není tedy divu, že když se narodila Kamila, šlo o vymodlené dítě a vše se točilo jen kolem ní.

„Tím, že mamka před tím přišla o dvě děti, tak si myslím, že jsem se narodila už se strachem z toho, že by o mě naši zase přišli, byla jsem vždycky na prvním místě, a pak tam byla Eliška, která byla opravdu nemocná,“ prozradila Kamila v pořadu 13. komnata.

Kamila se na sestřičku velmi těšila, její postižení byl šok

Eliška se narodila, když bylo Kamile pouhých šest let. Kamila se na sestřičku velmi těšila, dlouho žila jako jedináček, tudíž si malovala, jak budou nejlepší kamarádky. O to větší byl šok, když se narodila s těžkou mozkovou obrnou a ona byla okamžitě odstavena na druhou kolej.

Všichni se museli okamžitě začít starat o nemocnou Elišku, která byla až do svých osmnácti let, než zemřela, mentálně ve věku dvouměsíčního dítěte.

„Eliška celý život ležela, nikdy nechodila. Nikdy nemluvila, nemohla nikdy říci, co ji bolí nebo trápí. Bylo to opravdu, jako když se staráte o miminko,” vyprávěla zpěvačka, která si psychicky sáhla na dno. Setkávala se totiž i s posměšky od spolužáků, že mají doma „mentála”, což ji velmi trápilo.

Děti ve škole se jí posmívaly

„Děti měly opravdu zlé narážky. Bylo mi to samozřejmě moc líto. Dnes, když jsou různé třídní srazy, bývalé spolužáky nevyhledávám, ani s nimi nechci trávit svůj čas,“ vysvětlila, proč nechodí na třídní srazy a nemá přátele ze školy.

Mladší sestřička ji opustila v osmnácti letech a Kamilu to zlomilo. Bylo to v okamžiku, kdy natáčela novou desku. Okamžitě na ni umístila píseň věnovanou právě jí s názvem Je to hřích, kde se zamýšlí nad otázkou života a smrti.