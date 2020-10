Mercedes po Gottovi má nového majitele, za auto dal šestinásobek

„Vozidlo po Karlu Gottovi se prodalo zájemci z České republiky. Jednalo se jednak o fanouška pana Gotta a zároveň o člověka, který měl nějakým způsobem vztah k historickým vozidlům,“ prozradil Blesku prodejce David Fleischer.

Za normálních okolností by se takové auto bleskovou rychlostí neprodalo, ale na co sáhl Gott, to mizí, Stejné je to s jeho obrazy. Gott se vždycky považoval za zpěváka a nikdy ne za umělce. Umění pro něj představovalo zábavu a relax.