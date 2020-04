Co je s dcerami Karla Gotta: Tohle řekla jejich maminka Ivana

Ivana Gottová se po smrti svého muže odmlčela. Nejtěžší musel být odchod pro jeho malé dcery – Charlotte Ellu a Nelly Sofii. Ty před veřejností chrání Ivana dodnes. Střídavě tak tráví čas všichni v roubence v Doubici nebo ve vile na Bertramce.

Na Facebooku o dcerách Gotta promluvil i manžel Dominiky Gottové – Timo Tolkki. „Přeju všechno nejlepší Dominice a Charlottě a Nelly. Tito lidé jsou milí a nevinní, mělo by s nimi být zacházeno s větším respektem z úcty k památce skvělého zpěváka Karla Gotta. To je všechno, co chci říct,“ napsal Timo na sociální síti.