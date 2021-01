Nakonec skončil v chomoutu s Ivanou, před ní Gott toužil po jiné manželce

„Karel byl náš rodinný přítel. Můj muž si s ním u nás doma podával dveře, chodil navštěvovat naše děti a tak. Vůbec jsme to nebrali tak, že jde o něco zakázaného nebo tajného. Ondřej to při své velkorysosti respektoval. Když se o tom začalo psát, jako normálnímu chlapovi mu to asi vadilo,“ vysvětlila.

„Nebylo to pro něj lehké období, ale zároveň to pro něj nebylo žádné překvapivé odhalení, že se s Karlem jako přátelé vídáme. Akorát je introvert a nechtěl si zadat s bulvárem, tak to neřešil. Byla toho ale velká nadílka,“ svěřila se Kovácsová.