Miliony Karla Gotta! Kdo si nacpe kapsy a kdo zůstane bez koruny?

Jestli někdo o peníze po Mistrovi opravdu stál, byl to Timo Tolkki. Zadlužený manžel jeho prvorozené dcery by tak alespoň splatil všechno, co musel. Však pro to taky dělal patřičná opatření. Karel Gott se za svého života s dcerou Dominikou vyrovnal, ale to Tolkki akceptoval nehodlal.

„Podepsali předběžné vyrovnání. Byli u toho tak čtyři právníci. Musela to podepsat. Nemyslíme si, že je to fér. Peníze, které dostala, jsou docela výsměch. Hledáme vhodného právníka, který by nás zastupoval,“ uvedl před rokem Tolkki pro TN.cz.