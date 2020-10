Karel Gott ve svém posledním filmu: Proč ho jeho blízký přítel odmítá vidět?

„Je rozdíl, když někoho potkáte občas, a je rozdíl, když někoho znáte dvacet let. My jsme se znali více než padesát let a dvacet let velmi intenzivně. Pro mě je to velmi bolavé místo. Místo po něm je nevratné. Zpěvák jeho typu je neopakovatelný a už nikdy žádný nebude,“ konstatoval.

Před mnoha lety se jejich cesty rozešly a Janeček na to nikdy nepřestal myslet. Gott byl pro něj vždy zpěvák číslo jedna. „Neshodli jsme se na jednom projektu,“ prozradil Janeček, který by nejraději ve spolupráci s ním pokračoval.