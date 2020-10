Nový videoklip Karla Gotta je venku! Zobrazuje zpěvákovy poslední chvíle

Již 15. října měl do kin vstoupit dokumentární snímek Karel, který by divákům představil zásadní momenty života zlatého Slavíka, stejně jako by zobrazil poslední rok jeho života. Karel Gott ale nakonec do kin ještě nevstoupí, kvůli novým opatřením, která vstoupila v platnost, se premiéra odsouvá na neurčito.

Fanoušci si tak budou muset ještě nějakou dobu počkat. Ivana Gottová se však rozhodla příznivcům nadělit malou cenu útěchy. „Ráda bych - společně se Supraphonem - dala v této složité době malý dárek nejen zklamaným potenciálním divákům filmu Karel, ale všem příznivcům mého zesnulého manžela. Protože slavnostní premiéra i distribuce filmu musejí být kvůli novým epidemiologickým opatřením odloženy na neurčito, rozhodla jsem se potěšit manželovy fanoušky v České republice i na Slovensku a zveřejnit nový videoklip s titulní písní k filmu Jdi za štěstím. Je pro mne o to cennější, že je to Karlova poslední nahrávka z června 2019, kdy ji zpíval s vědomím, že jde o píseň pro vznikající film,” řekla Ivana Gottová.