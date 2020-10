Premiéra filmu Karel zrušena! Ivana Gottová informovala fanoušky!

"Milí příznivci, vím, že se na film Karel moc těšíte, a cítím, že obzvlášť v této složité době by vás náš film mohl povzbudit a inspirovat, protože je plný nejen obrovské energie a radosti z hudby, ale i silných emocí, vůle, statečnosti a smíření. Proto film vstoupí do českých a slovenských kin dle plánu, 15. října 2020. Můj manžel byl vždy poslem dobrých zpráv, nechť je proto i uvedení filmu Karel na plátna v této době plné nejistot nadějí, že bude zase lépe. Jsem přesvědčená, že takto by si to náš Karel přál. Vaše Ivana." Ještě před pár dny Ivana Gottová ujišťovala veřejnost, že premiéra proběhne včas!

"Rádi bychom vás informovali, že předprodej vstupenek na film KAREL zahájila řada vašich oblíbených klasických kin i sítě multiplexů," napsala vdova ještě ve čtvrtek na manželův Instagram.

Situace ale Ivaně Gottové nepřála a musela proto nakonec přistoupit k nejhoršímu a premiéru odložit na neurčito!