Špátová o Gottovi: Karel měl nelehké odcházení, byl statečný a lidem dal sílu

Gottová v péči o Karla nikdy nepolevila. „Je to pro mě symbol opravdové lásky. Jakým způsobem se zachovala v posledních měsících Karlova života. Nikdo z nás si nedokáže představit, co podstupovala. Já jsem ráda, že jsem to v tom filmu natočila a moc bych si přála, aby se to jednou provždy uzavřelo. To, jak ji lidé kritizují,“ pokračuje.

K Ivaně má zkrátka vztah a má ji ráda. O Gotta se Gottová starala do poslední chvíle a nelze si ani představit, jak moc to muselo být náročné. V dokumentu to lze spatřit. Některé scény jsou velmi emotivní a dávaly zabrat i Olze.