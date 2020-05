Ringo Čech vzpomíná na Gotta: Při posledním setkání skoro neviděl a neslyšel

Ringo už tam ale nedojel, jelikož Karel umřel. Zdrtilo ho to tak, že se nedostavil ani na poslední rozloučení s Mistrem. „Byl jsem moc smutnej, moc. Možná řeknete, je to poslední pocta, ale tu já mu vzdávám furt. Co bych k tomu řekl? S Karlem umřelo celý moje století. Vůbec celý minulý století umřelo s Karlem Gottem. Je to konec, bez Karla to nepůjde,“ konstatoval zkroušeně Ringo.

„Karle, ať máš v nebi doložku nejvyšších výhod, protože i tam budeš VIP!“ vzkázal mu. Není zdaleka jediný, komu Gott chybí. Teskní po něm i davy fanoušků, ale hlavně celá jeho rodina včetně dcer, kterým se snažil být dobrým otcem.