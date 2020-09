Instagram Karla Gotta zablokován! Může za to falešný člen rodiny

Nutno však podotknout, že předchozí profil měl sledujících dvě stě tisíc. I tak jsou za ten nový fanoušci vděční. „Já jsem tak šťastná, že jste udělali nový profil. Je to hrozné, co vám udělali s tím starým. Nechápu, proč to někdo udělal,“ píše jedna z příznivkyň.

„Moc na vašeho manžela vzpomínám. Byl to úžasný člověk. I přes to, že už to za chvíli bude rok, co nás navždy opustil, stále se s tím nemůžu smířit. Moc mi chybí. Přeji vám i vašim holčičkám všechno dobré,“ vzkazuje Ivaně další.